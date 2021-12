Sport homenageia menino Miguel Otávio

O menino pernambucano Miguel Otávio Santana da Silva, morto em um trágico episódio no inicio deste mês, foi homenageado pelo seu clube do coração, o Sport Clube do Recife. A lembrança aconteceu durante reunião do Conselho Deliberativo do clube, que retomou as atividades nesta sexta-feira, 12.

De acordo com o vice-presidente do Leão da Ilha, Ricardo Sá, o momento exige união e irmandade. “Era um torcedor do Sport pelo que se noticia e, mesmo que não fosse, o movimento demanda uma irmandade, uma associação de todo ser humano. Vamos encaminhar para a família do garotinho Miguel”, declarou ao Globoesporte.

O menino de 5 anos de idade, que morreu no dia 2 de junho ao cair do 9° andar do prédio onde sua mãe trabalhava em Recife, Pernambuco.

