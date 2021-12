Sport e Náutico oficializam desfiliações da Liga do Nordeste

Sport e Náutico confirmaram que não fazem mais parte da Liga do Nordeste e que não vão participar do Regional 2018. Em coletiva à imprensa, os presidentes dos dois clubes explicaram os motivos para a saída da organização e do torneio.

Segundo eles, as principais insatisfações em relação à copa é sua nova fórmula de disputa e a falta de rentabilidade garantida do torneio. O Sport queixou-se também do excesso de jogos em seu 1º semestre. A decisão dos cartolas foi referendada pelo presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, também presente na coletiva. Ele afirmou que dará todo suporte necessário aos clubes. Carvalho, contudo, não comentou se, como se trata de uma competição da CBF, caberia algum tipo de punição aos seus filiados.

O Santa Cruz não esteve na coletiva, nem se posicionou de forma definitiva sobre uma saída. O clube queria também deixar o Nordestão e estava insatisfeito com o fato de não ter vaga direta na fase de grupos na nova fórmula do torneio, mas, com as saídas de Sport e Náutico, pode se beneficiar com um posto garantido entre os 16 times que disputarão a edição de 2018.

Campeão pernambucano deste ano, o Sport teria vaga direta. O Náutico foi 4º no Estadual e já estaria fora. O Santa Cruz foi o 3º, e a princípio participaria de uma seletiva para entrar na fase de grupos. Em nota oficial, o Tricolor informou que haverá uma reunião do Conselho Deliberativo para discutir o assunto e tomar a decisão.

