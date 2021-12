Sport e Ceará se enfrentam na grande final do Nordestão

Pernambucanos e cearenses farão a final da Copa do Nordeste 2014. Na quarta-feira, 19, o Sport venceu novamente o Santa Cruz, por 2 a 1, classificando-se para decisão em jogo na casa do rival. O Leão já tinha vencido o Tricolor por 2 a 0, no jogo de ida, e encaminhado a vaga.



O Ceará, apesar de ter perdido para o América de Natal, na Arena das Dunas, por 2 a 0, se beneficiou da vantagem de ter metido 4 a 0 no primeiro encontro, em Fortaleza.



Precisando devolver a goleada sofrida, o América começou bem e abriu uma boa vantagem ainda no primeiro tempo. Aos 20 minutos, o atacante Adriano Pardal, revelado na base do Vitória, fez o primeiro. Oito minutos depois, Gláucio ampliou. Não saiu disso.



Já o Sport saiu na frente, mesmo fora de casa, com Rithely, no final do primeiro tempo. Na etapa final, o Santa conseguiu igualar com o centroavante Léo Gamalho no primeiro minuto de jogo, mas viu o Leão voltar à frente com Patric.



A primeira partida, em Recife, será no dia 2 de abril.

