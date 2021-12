O brasileiro Anderson Silva interrompe dois anos de ausência do octógono na noite deste sábado, 9, motivado principalmente pela promessa de disputar o cinturão dos pesos-médios. Para isso, ele terá de vencer o nigeriano Israel Adesanya no evento co-principal do UFC 234, na Rod Laver Arenae em Melbourne, na Austrália.

Na principal luta da noite, sim, vai haver disputa de cinturão. Pela mesma categoria, o australiano Robert Whittaker, atual campeão, encara o norte-americano Kelvin Gastelum. Essa luta já será uma oportunidade para o Spider observar o estilo, caso venha a enfrentar um dos dois.

Da redação | Foto: Reprodução l YouTube l UFC Spider volta ao octógono contra nigeriano no UFC 234 neste sábado

A promessa de que Anderson Silva teria chance de brigar pelo título partiu do chefão do Ultimate, Dana White, em entrevista no começo de dezembro do ano passado durante a divulgação da luta para fevereiro deste ano. Na época, foi garantido ao Spider que se ele vencesse seu adversário seria considerado apto a disputar o cinturão da categoria. “OK, agora você está falando algo que me interessa”, lembrou Silva, referindo-se à resposta dada a Dana White.

O brasileiro de 43 anos soma 34 vitórias (20 nocautes), oito derrotas e uma luta sem resultado. Já seu adversário, que já declarou diversas vezes ser fã do Aranha, tem apenas 29 anos e está invicto. Seu cartel inclui 15 lutas na carreira, 13 por nocaute. Depois de ver alguma vezes o adversário em ação no octógono, Silva concluiu: “Acredito que vamos dar um grande espetáculo para os fãs. Ele é um atleta novo, que tem uma habilidade extraordinária e é eclético. Vai ser uma luta incrível”.

Os dois anos de ausência por parte de Anderson Silva, iniciados em fevereiro de 2017, não estão necessariamente ligados a lesões ou falta de adversários. Nesse período, o brasileiro teve de cumprir um ano de suspensão por ter testado positivo no exame de doping e foi suspenso pela Agência Antidoping dos Estados Unidos (Usada). Na sua última luta antes da suspensão, Silva derrotou Derek Brunson por decisão unânime.

Cópia?

Israel Adesanya é conhecido também como um ‘novo Anderson Silva’. Semelhança que o próprio Spider faz questão de negar, alegando que praticam estilos próprios e diferenciados. Silva demonstrou conhecer o jovem rival, ao dar pista de que poderá sair da habitual postura de trocação pela pegada no chão. “Acredito que Adesanya sabe que tem que treinar chão”, comentou.

A vontade de voltar a ser campeão está patente na fala de Silva. “Uma oportunidade que Dana colocou na mesa na negociação, e como eu continuo lutando em uma categoria em que fui campeão por anos, a proposta é razoavelmente boa. Agora é ir lá e fazer o que eu gosto”.

adblock ativo