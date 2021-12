Spider volta a cair e agora é quinto no ranking do UFC

O brasileiro Anderson Silva viu sua posição no ranking do UFC cair mais uma vez. Spider agora está em quinto lugar entre os peso-médio. O lutador, que foi flagrado em exames antidopping, já tinha perdido a liderança do Ultimate para Ronaldo Jacaré.

Na relação divulgada nesta segunda, 2, Lyoto Machida divide a primeira posição com Ronaldo Jacaré. O ranking ainda conta com Vitor Belfort em terceiro lugar e Luke Rockhold em quarto.

Spider venceu sua última luta, em 31 de janeiro, contra Nick Diaz, mas exames antidoping realizados antes e depois do confronto detectaram o uso de substâncias proibidas. O caso ainda está em análise e Anderson Silva pode ser afastado do UFC.

