Spider passa bem após cirurgia para tratar inflamação

O lutador Anderson Silva passou por uma cirurgia no hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 11. De acordo com a TV Globo, o procedimento foi considerado um sucesso e Spider passa bem.

Anderson foi operado para tratar uma colecistite aguda (inflamação da vesícula biliar), que o tirou de última hora do UFC 198, deste sábado, 14.

A previsão é que o brasileiro receba alta nesta sexta, 13. Mas deve levar entre quatro e seis semanas para se recuperar.

Spider enfrentaria o americano Uriah Hall, no UFC 198 no sábado.

