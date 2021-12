O lutador Anderson Silva voltou a falar sobre os resultados positivos de seus exames antidoping antes e após a luta contra Nick Diaz. O brasileiro foi abordado pelo site de celebridades "TMZ Sports" quando deixava um restaurante em Los Angeles e disse que ficou surpreso com o laudo sobre os testes.

"Eu não sei o que aconteceu. Estou surpreso. Quando meu manager me ligou e disse, "Você tem um problema, porque você foi pego no teste na comissão, é ruim", eu disse, "O que?" Eu não sei o que aconteceu".

Spider disse que não acredita que tenha tomado drostanolona e androsterona durante a recuperação da perna esquerda, que fraturou na luta contra Chris Weidman em dezembro de 2013. "Eu acho que não. Eu preciso checar todos os suplementos que uso, porque nunca falhei com a comissão e neste esporte. Eu estou muito feliz porque a comissão me ajuda, e eu ajudo a comissão, vou trabalhar junto com a comissão, porque acho que isso é ruim para o esporte. É tão ruim para mim e minha vida, porque nunca usei nada para mudar minha performance na luta".

O brasileiro não acredita que os resultados positivos mancharam seu legado no UFC. Ele afirmou que acredita que volte a lutar apenas em 2016 e defendeu o direito de revanche para Nick Diaz.

"Acho que deveríamos dar a revanche para o Nick. Sim, claro. Estou pronto. Eu respeito a comissão. Quando tudo isso acabar, eu vou enfrentar Nick de novo".

Confira a entrevista de Anderson Silva (em inglês):

Da Redação Spider diz que ficou surpreso com resultado de antidoping

