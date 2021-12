Souza: "Não fui artilheiro do Brasileiro à toa"

Destaque no triunfo por três a zero do Bahia sobre o Fluminense ao marcar dois gols, o atacante Souza foi o escolhido pela imprensa para a coletiva na manhã desta segunda-feira (19) no Fazendão.

Saudado pela torcida do Bahia por sua atuação na partida, o jogador foi questionado se achava que havia reencontrado sua boa fase. Souza disse que tudo que precisava era de uma boa sequência.

“Não fui artilheiro do Brasileiro à toa. Sou o artilheiro do time na temporada. Quando o time está mal, sempre tem que ter um culpado. Vão falar que Souza foi o melhor contra o Fluminense. Não concordo. Todo mundo jogou bem. Por onde passei, fiz gols. Só precisava de sequência. Tive uma lesão e fiquei parado. Não é possível que eu desaprendi a jogador futebol e fazer gols”, disse.

Ouça a entrevista completa do atacante Souza:

Sobre a próxima partida, nesta quarta-feira (21), contra o Atlético-PR em Pituaçu, Souza diz que este é um jogo fundamental para as pretensões do Bahia no campeonato.

“É sempre bom vencer, dá um alívio para trabalhar ter feito uma boa partida. Agora não adianta vencer e não manter a boa fase. Tem que ter pés no chão, pois essa partida será um jogo difícil, de seis pontos. É vencer para se livrar de vez da zona de rebaixamento”.

Veja os melhores lances de Bahia 3x0 Fluminense:

