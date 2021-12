Souza e Escudero são liberados pelo STJD

Os meia Souza, do Bahia, e Escudero, do Vitória, foram liberados pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por terem trocado 'cabeçadas' no último clássico Ba-Vi, que aconteceu no dia 4 de julho, no Barradão, pela Série B do Brasileirão.

Os jogadores foram condenados pelo STJD com uma partida de suspensão após o juiz Arilson Bispo da Anunciação relatar o lance agressivo na súmula [veja abaixo], mas como já cumpriram suspensão automática por cartão vermelho, estão livres de punição.

