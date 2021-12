Soteropolitano quer bebida alcóolica na Fonte, diz pesquisa

Estudo da Potencial Pesquisas, empresa especializada em análises de opinião e mercadológica, durante a inauguração da nova Arena Fonte Nova, apontou que 52,37% dos soteropolitanos vão se adaptar rapidamente às novas normas da Arena Fonte Nova.

Mas a maioria não é folgada. Segundo a pesquisa, 45,39% das pessoas ouvidas terão dificuldades para se adaptar às novas regras em virtude das suas características comportamentais. As informações foram levantadas através de entrevistas com 401 pessoas que compareceram ao estádio no domingo, dia 07 de abril.

Uma das regras da arena é a proibição à venda de bebidas alcoólicas no estádio. Do total de entrevistados, 53,6% se posicionaram a favor da venda, enquanto 38,9%, contra.

Um dado do estudo aponta que 59% foram ao estádio para ver o Ba-Vi e 31,4% afirmaram ter ido ao evento devido à inauguração. Em pesquisa espontânea, 29,4% dos entrevistados afirmaram sentir emoção em comparecer à inauguração, 16% destacaram a beleza do estádio e 6,2% afirmaram estar contentes.

No item deslocamento, 29,7% dos torcedores foram de ônibus, enquanto 25,9% utilizaram carro próprio, 25,4% foram a pé e 8%, de táxi.

Dos entrevistados, 64,3% são do sexo masculino e 35,7% são do sexo feminino. Estão na faixa etária de 30 a 34 anos, 20% dos participantes da pesquisa, 17,7% possuem entre 25 a 29 anos. Destes, 49,4% são torcedores do Bahia e 42,4% torcem pelo Vitória.

adblock ativo