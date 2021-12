Sorteio põe Real e City no mesmo grupo da Liga dos Campeões

Os campeões espanhol e inglês, Real Madrid e Manchester City, se encontrarão logo na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa 2012-2013, já que as duas equipes caíram na mesma chave no sorteio realizado nesta quinta-feira, 30, em Mônaco.

O grupo D, em que estão os dois campeões, pode ser considerado a chave da morte, já que também estão o Ajax, da Holanda, e o Borussia Dortmund, da Alemanha.

A abertura da fase de grupos da Liga dos Campeões desta temporada acontecerá nos dias 18 e 19 de setembro. A final do torneio será no dia 25 de maio do ano que vem, no Estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterrra.

Confira como ficaram os grupos da Champions League:

Grupo A: Porto, Dínamo de Kiev, Paris Saint-Germain e Dínamo Zagreb (CRO).

Grupo B: Arsenal, Schalke, Olympiacos e Montpellier.

Grupo C: Milan, Zenit St. Petersburg, Anderlecht e Málaga.

Grupo D: Real Madrid, Manchester City, Ajax e Borussia Dortmund.

Grupo E: Chelsea, Shakhtar, Juventus e Nordsjaelland (DIN).

Grupo F: Bayern de Munique, Valencia, Lille e BATE Borisov (BIE).

Grupo G: Barcelona, Benfica, Spartak Moscou e Celtic.

Grupo H: Manchester United, Braga, Galatasaray e Cluj (ROM).

adblock ativo