Sorteio define possíveis rivais do Corinthians no Mundial

O Corinthians terá como adversário de estreia no Mundial de Clubes do Japão o vencedor do duelo entre o representante da África e o vencedor da partida de abertura da competição, entre Auckland City e o campeão japonês, de acordo com o sorteio realizado nesta segunda-feira na sede da Fifa em Zurique.

O atual campeão da Taça Libertadores estreará em uma das semifinais no dia 12 de dezembro, em Toyota. Na outra está o Chelsea, dono do título da Liga dos Campeões da Europa, que enfrentará no dia 13 o vencedor do confronto entre Monterrey (MEX) - campeão da Concacaf - e o representante da Ásia.

O campeão africano ainda não foi definido, já que a decisão do torneio continental acontecerá em novembro. Entre os participantes das semifinais desta competição está um time muito conhecido dos brasileiros - o Mazembe, algoz do Internacional na edição de 2010 do Mundial. Além da equipe congolesa, Espérance (TUN), Sunshine Stars (NIG) e Al Ahly (EGI) disputam o título da África.

O Mundial de Clubes da Fifa, que neste ano terá como novidade o uso inédito de tecnologia na linha do gol, começará em 1º de dezembro com jogo entre o Auckland City - representante da Oceania - e o campeão japonês, ainda não definido.

A final será disputada em 16 de dezembro, em Yokohama.

