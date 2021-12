Sorteio define adversários de times baianos na Copa do Brasil

A Copa do Brasil 2019 começou a se desenhar, na noite desta quinta-feira, 13, com o sorteio dos duelos da primeira fase da competição, prevista para começar no dia 6 de fevereiro. Os representantes baianos Bahia, Vitória e Juazeirense conheceram seus respectivos adversários da primeira fase da competição nacional.

As duas primeiras etapas serão disputadas em partidas únicas, sendo que, na primeira, a equipe com pior posição no Ranking Nacional de Clubes (RNC) terá a vantagem de disputar o jogo em casa. Com isso, o Bahia viajará até o Acre, onde enfrentará o Rio Branco, o Vitória irá até São Luís, no Maranhão, e pegará o Moto Club. Já a Juazeirense receberá o Vasco. Em caso de empate, o visitante classifica.

A competição nacional com mais clubes envolvidos terá 80 equipes neste primeiro momento, já que 11 times ingressarão diretamente na quarta fase (oitavas de final).

Na segunda fase, o mando de campo será definido por sorteio. Se na primeira fase o empate vai favorecer o visitante (melhor ranqueado, na segunda a classificação será decidida nos pênaltis, caso ocorra igualdade.

