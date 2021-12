Sonnen finaliza brasileiro Shogun no UFC em Boston

O falastrão lutador norte-americano Chael Sonnen derrotou por finalização o brasileiro Maurício Shogun na luta principal do card do UFC Fight Night Combate, ocorrido na noite do último sábado, em Boston, nos Estados Unidos.

A vitória de Sonnen veio nos últimos segundos do primeiro round, que se manteve por cima do brasileiro e aproveitou para fazer o estrangulamento do adversário.

Após a vitória, Sonnen, que se recuperou das derrotas para Anderson Silva e Jon Jones, aproveitou para provocar o desafeto Wanderlei Silva, já o desafiando para uma luta.

"Altura de 1,85m e 93 kg. Antes de conhecer você, não sabia que era possível empilhar lixo tão alto. Wanderlei Silva, em três meses, será você contra o cara mau."

Dos três brasileiros que lutaram em Boston, apenas Diego Brandão saiu vitorioso do seu combate, ao derrotar o norte-americano Daniel Pineda por decisão unânime dos juri (triplo 29 x 28). Já Yuri Alcantara perdeu para Urijah Faber por decisão unânime.

Confira todos os resultados do UFC Fight Night Combate, em Boston (EUA):

CARD PRINCIPAL

Chael Sonnen finalizou Maurício Shogun com uma guilhotina aos 4min47s do R1

Travis Browne venceu Alistair Overeem por KO aos 4min8s do R1

Urijah Faber venceu Yuri Alcantara por decisão unânime

Matt Brown venceu Mike Pyle por KO aos 29s do R1

John Howard venceu Uriah Hall por decisão dividida

CARD PRELIMINAR

Michael Johnson venceu Joe Lauzon por decisão unânime

Michael McDonald finalizou Brad Pickett com um triângulo aos 3min43s do R3

Conor McGregor venceu Max Holloway por decisão unânime

Steven Siler venceu Mike Brownpor KO aos 50s do R1

Diego Brandão venceu Daniel Pineda por decisão unânime

Manny Gamburyan venceu Cole Miller por decisão unânime

Ovince St. Preux venceu Cody Donovan por KO aos 2min7s do R1

James Vick finalizou Ramsey Nijem com uma guilhotina aos 58s do R1

