Famoso pelas polêmicas declarações contra o Brasil. O lutador americano Chael Sonnen está em São Paulo, e se rendeu a culinária do país." Não sabia que o Brasil era famoso por sua gastronomia, eu estava esperando umas frutas, e já sabia sobre o churrasco. Mas eu não sabia sobre os queijos, os peixes, o orgulho sobre o sushi. Eu comi e é incrível", revelou.

Sonnen ficou surpreso não só com a culinária brasileira, como também com o valor pago na conta em uma pizzaria." Fui em uma pizzaria comum, que nem a as outras, quatro pessoas foram e a conta deu 300 dólares. Nos Estados Unidos você pode dar de comer a um time inteiro de baseball infantil". disse.

Assista ao vídeo na íntegra

Da Redação Sonnen elogia culinária brasileira, mas reclama de preço

