Sonnen critica Wanderlei Silva por não confirmar luta

Chael Sonnen perdeu a paciência com Wanderlei Silva. Tudo porque o brasileiro anida não assinou o contrato para a luta entre os dois, que são os treinadores da terceira temporada do The Ultimate Fight (TUF) Brasil.

"Por que ele não assina? O que mais ele pode fazer? Jogar tênis? Ele já tem uma raquete, mas não tem bolas. Ele não está com medo, é apenas um estúpido. Precisa de um tutor para aprender como soletrar seu próprio nome para assinar o contrato."

