Os jogadores do Peru treinaram na manhã deste domingo, 15, no Hotel Deville, em Itapuã, em Salvador. Os atletas se aqueceram do lado externo do hotel, correndo em volta do campo, fazendo trabalho físico.

Como o calor era forte, os atletas, dentre eles o atacante Guerrero, foram para a parte interna do hotel, onde fizeram alongamento e mais exercícios aeróbicos.

O Peru enfrenta a Seleção Brasileira nesta terça-feira, 17, às 21h (Horário da Bahia), na Arena Fonte Nova em partida válida pela quarta rodada das eliminatórias Sul-Americana para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Da redação, com informações de Diego Adans Sol forte interrompe treino da Seleção Peruana em Salvador

