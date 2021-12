O ex-jogador Sócrates será enterrado neste domingo(4), às 17 horas, no Cemitério Bom Pastor, em Ribeirão Preto. O caixão com o corpo deixou o Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista, por volta das 9h30. Sócrates será velado em uma capela em frente ao cemitério na Avenida das Lágrimas, no bairro Zara.

O ex-jogador, de 57 anos, morreu às 4h30 da madrugada de hoje, em consequência de um choque séptico, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde estava internado desde quinta-feira (1º).







Agência Brasil Sócrates será enterrado hoje em Ribeirão Preto

