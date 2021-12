Sócrates é enterrado em Ribeirão Preto

O ex-jogador de futebol Sócrates foi enterrado hoje (4) pouco depois do começo dos jogos do Brasileirão, por volta das 17h30, em Ribeirão Preto (SP), cidade onde mora sua família. Foi também na cidade paulistana que ele começou sua carreira, em 1974, pelo Botafogo-SP. Sócrates morreu na madrugada deste domingo, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A prefeita de Ribeirão Preto, Dárcy Vera, decretou luto oficial de três dias pela morte do ex-jogador da Seleção Brasileira de 1982 e 1986. "É uma perda lastimável”, disse a prefeita.

O corpo de Sócrates foi levado para Ribeirão Preto pela manhã. Ele estava internado desde quinta-feira em decorrência de uma infecção intestinal, quadro que acabou terminando em um choque séptico. Foi a terceira internação do ano, sendo que, nas duas anteriores, ele apresentou hemorragia digestiva, consequência de uma cirrose hepática. Na ocasião, o ex-jogador assumiu, depois que teve alta, seu vício em álcool e cigarro e disse que tinha ganhado mais uma chance ao recuperar-se do quadro delicado.

Sócrates tinha 57 anos e era pai de seis filhos. Tido como jogador de grande habilidade, com toques rápidos e jogadas inteligentes, ele ainda passou por times como o Corinthians, Flamengo e Santos. Também defendeu a Fiorentina, na Itália.

