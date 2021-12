Sócios têm até domingo para ficar em dia e votar na eleição

Passada a etapa de inscrição dos candidatos, é hora de o torcedor fazer sua parte para participar da eleição à presidência e ao Conselho Deliberativo do Bahia. Os sócios têm apenas até domingo, 30, para regularizar a situação e participar do pleito, marcado para o dia 13 de dezembro.

Até o início da semana, dos cerca de 24 mil associados ao clube, apenas cerca de 6,5 mil estavam em dia com as mensalidades e, portanto, aptos para votar. A presença, nesse caso, seria inferior à eleição do ano passado, quando 10,5 mil sócios puderam votar.

A expectativa é que o número cresça até domingo. Para ficar em dia, basta comparecer à Central de Atendimento ao Sócio, no Shopping Capemi, e pagar as mensalidades atrasadas. A lista final de sócios que podem votar será divulgada no site do clube, no dia 5.

Urnas eletrônicas

A tendência, segundo o presidente da comissão eleitoral designada pelo clube, Milton Jordão, é que a votação repita a do ano passado, e seja feita com o uso de urnas eletrônicas. "Já temos um entendimento avançado com o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) para isso", disse.

O local da votação ainda não foi escolhido. Segundo Milton, isso está a cargo da direção do clube. A Fonte Nova, que sediou a última eleição, é mais uma vez o local preferido.

Serão dois votos: um para a chapa da diretoria executiva - presidente e vice-presidente - e outro para a do Conselho Deliberativo, com 100 conselheiros cada. O candidato mais votado será eleito presidente e o conselho será formado obedecendo à proporção dos votos.

O resultado da apuração, se realizada com urnas eletrônicas, deve sair no mesmo dia. Milton Jordão lembra, no entanto, que a proclamação oficial deve sair em até 48 horas após o pleito. "É preciso fazer as contas da proporção do conselho corretamente e recolher todas as assinaturas", ressalta.

Para a posse do novo presidente e dos novos conselheiros, no entanto, ainda é impossível determinar um dia. "Após a proclamação oficial, temos que dar um prazo para recolher os pedidos de recurso ou de impugnação. Trabalhamos com o dia 22 de dezembro. Mas, não havendo recursos, podemos dar a posse até o dia 18. Vamos ver", finalizou Jordão.

