Sob tensão, Bahia e Vitória se enfrentam pela primeira vez no Z-4

É difícil imaginar qualquer cenário de ineditismo num confronto que já se repetiu tantas e tantas vezes ao longo dos anos. Mas um novo capítulo na história de Bahia e Vitória vai se desenrolar no domingo, 2, às 16h, no Barradão, pela 11ª rodada do Brasileirão. Um capítulo, aliás, nada animador para os times baianos.

Pela primeira vez na história um Ba-Vi será realizado com os dois times na zona de rebaixamento do Brasileiro da Série A. O Tricolor, que não vence há cinco jogos, está em 17º, com 10 pontos ganhos, com dois de vantagem relação ao rival Vitória, que ocupa a 19ª posição, com oito.

O único caso que pode ser comparado ao duelo deste fim de semana vem de 28 anos atrás, mas não pelo modelo de ‘pontos corridos’. Foi no Brasileirão de 1989, quando os dois times se enfrentaram em uma situação similar à da zona de rebaixamento, o chamado 'Torneio da Morte', uma espécie de repescagem entre as seis equipes piores colocadas do torneio, e que definiu quem permaneceria na Série A daquele ano.

Naquele minicampeonato, a dupla Ba-Vi se enfrentou duas vezes, com um triunfo para cada lado. Na 2ª rodada, o Bahia venceu por 2 a 1, com gols de Gil e Charles. O Leão descontou com Renato. Na 7ª, deu Vitória, com três gols de Hugo. Na ocasião, apesar do susto, Bahia e Vitória se livraram do descenso.

Outros confrontos

Tirando o duelo desta temporada, o confronto mais próximo da zona de rebaixamento ocorreu em 2014, na 23ª rodada daquele ano. Na ocasião, o Bahia estava em 16ª e o Vitória em 20ª. O jogo foi vencido pelo Leão, por 2 a 1, com gols de Kadu e Luiz Gustavo. O Tricolor descontou com Kieza. Naquele ano, os dois times caíram para a Segunda Divisão.

Os baianos, porém, enfrentaram-se já em outras cinco oportunidades em outras divisões. Em 2005, jogando pela Série B, a dupla Ba-Vi se encontrou e o embate terminou empatado. Já em 2006, na Série C, enfrentaram-se duas vezes, com um triunfo para cada lado. E também foram rivais em 2015, na Série B, com dois triunfos do Vitória.

Ingressos

O momento nada animador dos times parece não ter movimentado o torcedor. Na primeira parcial de vendas de ingressos, divulgada nesta quinta-feira, 29, foram comercializados apenas 2.461 bilhetes. O número exclui os sócios do Leão, que não foram contabilizados.

