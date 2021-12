Sob forte chuva, Vitória empata em casa com o Flamengo

Com importantes desfalques e sob forte chuva no Barradão, o Vitória empatou por 1 a 1 com o Flamengo, gols de Vágner Love, no início do jogo, para o rubro-negro carioca, e Elkeson, quase no fim do jogo, para o time baiano. O resultado deixa o Leão com um ponto em dois jogos no Campeonato Brasileiro, ficando provisoriamente na 14ª posição. Já o atual defensor do título nacional soma dois pontos em dois empates, permanecendo na 10ª posição.

O jogo



A partida acabou sendo prejudicada pelo péssimo tempo em Salvador, deixando os times sem chances de praticar um bom futebol. Sorte do Flamengo, que logo aos três minutos abriu o placar, com Vágner Love. Após cruzamento de Adriano, que teve uma chance um minuto antes, o goleiro Vinícius socou a bola em cima do "Artilheiro do Amor" e teve o azar de sofrer o gol. O restante do primeiro foi de poucas chances para os dois lados, devido ao estado do gramado.



No segundo tempo, o time do treinador Ricardo Silva voltou melhor. Os treinadores tentaram mudar o ritmo do jogo com substituições. Mas foi um jogador que estava desde o início da partida, Elkeson, que conseguiu o gol de empate. Aos 40 minutos, sofreu falta por trás de Fierro perto da meia-lua da área e cobrou no ângulo de Bruno, que ainda tocou na bola, antes de entrar.



Com o resultado, o Vitória evitou o que seria a quinta derrota consecutiva do time. Agora, todos os esforços do time estão voltados para a partida de quarta-feira, contra o Atlético-GO, no jogo de volta pela semifinal da Copa do Brasil, às 21h50, no Barradão. O Leão precisa vencer por diferença de dois gols, já que perdeu por 1 a 0 fora de casa. Já o Flamengo volta a campo na quinta-feira, quando enfrenta o Universidad do Chile, em Santiago, com a necessidade de ganhar por dois gols também para chegar às semifinais da Taça Libertadores.



VITÓRIA 1 X 1 FLAMENGO



Local: Estádio Barradão, em Salvador

Árbitro: Paulo Cesar Oliveira (Fifa-SP)

Auxiliares: Marcio Luiz Augusto (SP) e Vicente Romano Neto (SP)

Cartões amarelos: Vilson, Neto Berola, Junior e Elkeson (Vitória)

Gols: Vagner Love (Flamengo), aos 3 minutos do primeiro tempo; Elkeson(Vitória), aos 40 minutos do segundo tempo



Vitória: Vinicius; Rafael Cruz, Vilson (Gabriel), Reniê e Maurim; Vanderson, Wellington (Lenilson), Ricardo Conceição e Elkeson; Neto Berola (Cleiton Domingues) e Júnior. Técnico: Ricardo Silva



Flamengo: Bruno; Leonardo Moura, David, Ronaldo Angelim e Juan; Toró (Maldonado), Willians, Kleberson e Michael (Fierro); Vagner Love (Petkovic) e Adriano. Técnico: Rogério Lourenço.

