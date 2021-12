Sob comando de auxiliar, Vasco treina sem Rodrigo

Ainda sem o técnico Joel Santana, que se recupera de cirurgia para retirada da vesícula realizada no último fim de semana, o Vasco deu, na manhã desta terça-feira, sequência ao trabalho de preparação para o jogo com o Bragantino, sexta-feira, em São Januário, pela 27ª rodada da Série B. E a atividade, realizada no CFZ, não contou com a presença do zagueiro Rodrigo.

O defensor se recupera de dores no joelho direito e apenas realizou trabalhos na academia. Em compensação, o lateral-esquerdo Lorran e o volante Fabrício, que não haviam treinado na segunda-feira, participaram normalmente da atividade, que foi comandada pelo auxiliar técnico Marcelo Salles.

Ele dirigiu um treinamento coletivo em campo reduzido, mas como escalou cada time com 14 jogadores, não indicou o substituto do atacante Kleber, suspenso. A tendência, porém, é de que Edmilson seja o escolhido para começar jogando a partida contra o Bragantino. O lateral-direito Carlos César sofreu um pequeno escoramento no supercílio durante a atividade, mas a informação inicial é de que o jogador não preocupa.

Na atividade, um dos times foi escalado com Martin Silva, Diego Renan, André Rocha, Luan, Douglas Silva, Marlon, Guiñazu, Fabrício, Pedro Ken, Dakson, Douglas, Maxi Rodriguez, Thalles, Edmilson. Já o outro foi formado por Diogo Silva, Carlos César, Rafael Copetti (como jogador de linha depois sendo substituído por Jordi), Anderson Salles, Rafael Vaz, Henrique, Lorran, Aranda, Jhon Cley, Biteco, Montoya, Marquinhos do Sul, Lucas Crispim e Kléber.

O Vasco volta a treinar nesta quarta-feira, às 9h30, no CFZ. A expectativa é para que Joel receba alta hospitalar na próxima quarta-feira.

