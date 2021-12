Sob chuva, Alonso supera Hamilton e lidera 2º treino

O espanhol Fernando Alonso fechou na liderança o segundo treino livre do GP de Mônaco de Fórmula 1, realizado sob chuva nesta quinta-feira, ao cravar o tempo de 1min18s482. O piloto da Ferrari acabou levando a melhor sobre o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, que havia sido o mais veloz da primeira sessão do dia e desta vez ficou com a segunda posição com a marca de 1min18s901.

Quarto colocado no treino que abriu os trabalhos de pista no principado monegasco, Alonso fechou a segunda sessão na frente, mas o tempo obtido pela manhã em Montecarlo pelo britânico foi superior ao do espanhol. Anteriormente, o líder do campeonato cronometrou 1min18s271. Entretanto, o segundo treino foi atrapalhado pelas condições climáticas, fato que acabou reduzindo as marcas na parte da tarde.

Sob chuva, a Mercedes não conseguiu manter o domínio exibido no primeiro treino desta quinta. Segundo colocado no início do dia, Nico Rosberg fechou os trabalhos com um 20º lugar ao marcar 1min22s862. O finlandês Kimi Raikkonen foi outro que não conseguiu andar bem na chuva. Ele deu apenas quatro voltas no segundo treino, não cravou nenhuma volta rápida e amargou a 22ª e última posição com a Ferrari.

Neste cenário adverso para voltas rápidas, o alemão Sebastian Vettel assegurou o terceiro lugar ao cravar 1min19s017 e foi seguido de perto por uma série de pilotos que hoje não fazem parte do primeiro escalão da F1. O francês Jean-Eric Vergne, da Toro Rosso, fez bonito com a quarta posição ao marcar 1min19s351 na pista molhada.

O finlandês Valtteri Bottas, por sua vez, voltou a andar forte com a Williams e obteve o quinto lugar com 1min19s421. Assim, mais uma vez ele superou o seu companheiro de equipe, o brasileiro Felipe Massa, que fechou o dia em 11º lugar, depois de ter sido apenas o 16º na sessão da manhã em Montecarlo.

Atrás de Bottas, Sergio Pérez e Nico Hulkenberg, ambos da Force India, garantiram os respectivos sexto e sétimo lugares. Eles acabaram ficando à frente do inglês Jenson Button (McLaren), do australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) e do dinamarquês Kevin Magnussen (McLaren), que fecharam, nesta ordem, o grupo dos dez primeiros.

Após os dois primeiros treinos livres desta quinta-feira, Mônaco terá uma sexta sem trabalhos de pista, pois o dia é reservado tradicionalmente para uma série de eventos promocionais com pilotos e equipes no principado monegasco. No sábado, a sessão classificatória para o grid de largada está marcada para começar às 9 horas (de Brasília), mesmo horário da corrida de domingo, quando será realizada a sexta etapa deste Mundial de F1.

