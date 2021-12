Sob chuva, Alonso lidera 1º treino em Spa, com Rubinho em 9º

A primeira sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, nesta sexta-feira, foi disputada sob chuva, e terminou com domínio do espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, e com Rubens Barrichello, da Williams, marcando o melhor tempo entre os brasileiros, em nono.



Alonso superou em quase oito décimos o segundo colocado, o inglês Lewis Hamilton. O terceiro colocado foi o polonês Robert Kubica, da Renault, que ficou a cinco décimos de Hamilton.

