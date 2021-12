Soares perde match points e cai nas duplas mistas

Bruno Soares perdeu nesta quarta-feira, 4, uma grande chance de disputar mais uma final de Grand Slam. Na chave de duplas mistas de Roland Garros, o brasileiro e a casaque Yaroslava Shvedova estavam muito perto da vitória sobre o holandês Jean-Julien Rojer e a alemã Anna-Lena Groenefeld, mas hesitaram na hora de fechar o jogo no segundo set e foram derrotados de virada, por 6/3, 6/7 (4/7) e 10/5.

A dupla do brasileiro chegou a ter dois match points no segundo set, mas desperdiçaram as chances, caíram de rendimento e viram os rivais crescerem no jogo. Rojer e Groenefeld buscaram forte reação a partir do segundo set e não deram chances aos rivais na última parcial. A partida começou atrasada por causa da chuva em Paris.

Com a queda, Soares perdeu a chance de buscar seu segundo título de Slam, o segundo em duplas mistas - o primeiro aconteceu no US Open de 2012. Antes disso, o brasileiro já havia sido eliminado, de forma precoce, da chave de duplas masculinas. Ele e o austríaco Alexander Peya formavam uma das duplas favoritas ao título.

Na outra semifinal, a dupla formada pela alemã Julia Goerges e o experiente sérvio Nenad Zimonjic venceram a húngara Timea Babos e o norte-americano Eric Butorac, que já foi parceiro de Soares, por duplo 6/2.

A final, entre Jean-Julien Rojer/Anna-Lena Groenefeld e Timea Babos/Eric Butorac, está marcada para esta quinta-feira, caso o mau tempo não atrapalhe a programação de Roland Garros.

