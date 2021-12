Soares é eliminado por espanhóis no US Open

O brasileiro Bruno Soares foi eliminado nas quartas de final da chave de duplas do US Open. Nesta quarta-feira, o mineiro e o austríaco Alexander Peya deixaram a disputa do Grand Slam nova-iorquino ao perderam para os espanhóis Marcel Granollers e Marc Lopez por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4, em 1 hora e 40 minutos.

A derrota impediu a possibilidade do US Open ter uma semifinal entre duplistas brasileiros. Afinal, nas semifinais Granollers e Lopez terão pela frente os vencedores da partida entre o brasileiro Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig contra os argentinos Carlos Berlocq e Leonardo Mayer.

A partida desta quarta-feira foi bastante equilibrada e sem quebras de serviço no primeiro set. Assim, a definição da parcial ficou para o tie-break. Granollers e Lopez, que formam a dupla cabeça de chave número 11 do US Open, abriram 3/0 logo no começo e acabaram vencendo por 7/3.

O segundo set seguiu roteiro parecido até o décimo game. Com os espanhóis em vantagem de 5/4, Soares e Peya, cabeças de chave número 2, perderam o saque. Assim, foram batidos na parcial por 6/4 e no jogo por 2 sets a 0, sendo eliminados da chave de duplas do US Open.

A derrota desta quarta-feira ainda não encerra a participação de Soares no Grand Slam norte-americano, afinal, o brasileiro também está jogando o torneio de duplas mistas. Ele e a indiana Sania Mirza vão enfrentar nas semifinais o taiwanês Yung-Jan Chan e a britânica Ross Hutchins. A partida está prevista para ser realizada ainda nesta quarta-feira.

