Soares, Bellucci e Sá vencem em estreia nas duplas no US Open

Os tenistas brasileiros tiveram aproveitamento de 100% na chave de duplas do US Open, nesta quarta-feira. Bruno Soares e André Sá, jogando com seus parceiros estrangeiros, e a parceria formada por Thomaz Bellucci e Marcelo Demoliner venceram na rodada de abertura da chave no Grand Slam disputado em Nova York.

Ao lado do britânico Jamie Murray, Soares venceu os portugueses João Sousa e Gastão Elias por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (3/7) e 7/5. Na segunda rodada, Soares e Murray, que formam a dupla cabeça de chave número 4 da competição, vão enfrentar o vencedor do duelo entre Jürgen Melzer/Marcin Matkowski e Alexandr Dolgopolov/Sergyi Stakhovsky.

Na única dupla totalmente nacional, Bellucci e Demoliner superaram os franceses Julien Benneteau e Edouard Roger-Vasselin em sets diretos, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3. Na sequência, os brasileiros vão encarar os vencedores de Iñigo Cervantes/Paolo Lorenzi e Yen-Hsun Lu/Janko Tipsarevic.

Já André Sá, brasileiro mais experiente do US Open, jogou ao lado do australiano Chris Guccione. Juntos, superaram os locais John McNally e Jeffrey John Wolf por duplo 6/4. Os próximos adversários de Sá e Guccione sairão do confronto entre Rajeev Ram/Raven Klaasen e Eric Butorac/Scott Lipsky.

Outro brasileiro competindo nas duplas em Nova York é Marcelo Melo. Ele e o croata Ivan Dodig formam a dupla cabeça de chave número dois do torneio. Devem estrear nesta quinta-feira, contra os locais Nicholas Monroe e Donald Young. Se confirmarem o favoritismo, já sabem quem enfrentarão na segunda rodada: os sérvios Dusan Lajovic e Viktor Troicki.

