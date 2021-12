Soares avança e Melo é eliminado nas duplas em Madri

Os duplistas brasileiros tiveram destinos diferentes nas respectivas estreias no Masters 1000 de Madri, na Espanha, disputado em quadras de saibro. Com ambos estreando já na segunda rodada, Bruno Soares se classificou às quartas de final, enquanto Marcelo Melo foi eliminado.

Cabeças de chave número 3, Melo e o croata Ivan Dodig foram eliminados ao perderem para os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em apenas 55 minutos.

O resultado decepcionou em função do recente bom retrospecto de Melo e Dodig em competições disputadas em quadras de saibro, afinal eles foram finalistas do Masters 1000 de Montecarlo e semifinalistas do Torneio de Barcelona.

Já Soares e o austríaco Alexander Peya, cabeças de chave número 2, precisaram de uma virada para avançar. Nesta terça-feira, eles derrotaram o britânico Dominic Inglot e o filipino Treat Huey por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (2/7), 6/1 e 10/8, em 1 hora e 25 minutos.

Soares e Peya oscilaram na partida desta terça-feira, tanto que chegaram a abrir 5/3 no primeiro set, mas acabaram sendo batidos no tie-break. Depois, porém, se impuseram e triunfaram na estreia em Madri. Nas quartas de final, os adversários serão uma dessas três duplas: Daniel Nestor/Nenad Zimonjic, Marcel Granollers/Marc Lopez e Feliciano Lopez/Juan Monaco.

Nesse Masters 1000, Soares e Peya tentam se recuperar da irregularidade das competições anteriores pois caíram logo na estreia em Barcelona e não passaram das quartas de final em Montecarlo. No ano passado, eles avançaram até a decisão em Madri, mas acabaram perdendo para os irmãos gêmeos norte-americanos Bob e Mike Bryan.

