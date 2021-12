Soares avança às semifinais nas duplas no Canadá

O brasileiro Bruno Soares está classificado para as semifinais da chave de duplas do Masters 1000 de Toronto, no Canadá. Nesta sexta-feira, 8, o mineiro e o austríaco Alexander Peya, cabeça de chave número 2 do torneio, avançaram com a vitória sobre o holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4, em 1 hora e 22 minutos.

Soares e Peya são os atuais campeões do Masters 1000 canadense, que no ano passado foi disputado em Montreal. Nas semifinais, eles vão encarar os vencedores do duelo entre os franceses Julien Benneateau e Edouard Roger-Vasselin contra o canadense Daniel Nestor e o sérvio Nenad Zimonjic.

Nesta sexta, Soares e Peya fizeram um duelo bastante disputado com Rojer e Tecau. No primeiro set, os saques das duplas prevaleceram, tanto que ninguém teve sequer um break point. A definição da parcial ficou para o tie-break, vencido pelo austríaco e pelo brasileiro pro 7/4.

No segundo set, Soares e Peya conseguiram a única quebra de saque da partida no quinto game e em seguida abriram 4/2. Assim, eles apenas precisaram administrar a vantagem, definindo o triunfo que lhes mantêm firmes na defesa do título do Masters 1000 canadense.

