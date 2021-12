Soares avança às semifinais em Roma, mas colombianos evitam duelo com Melo

Bruno Soares será o representante brasileiro nas semifinais da chave de duplas do Masters 1000 de Roma, evento disputado em quadras de saibro. Nesta sexta-feira, 18, ele e o britânico Jamie Murray avançaram na Itália, mas Marcelo Melo e Lukasz Kubot caíram nas quartas de final, o que impediu o encontro entre dois tenistas do País na briga por uma vaga na decisão.

Soares e Murray superaram o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 10/5, em 1 hora e 21 minutos. O brasileiro e o britânico haviam perdido os últimos cinco duelos contra os rivais, a quem haviam superado em apenas uma oportunidade.

No primeiro set, Soares e Murray não tiveram o saque ameaçado e converteram um de cinco break points, o que acabou sendo suficiente para vencer a parcial em 6/4. A situação acabou sendo invertida no segundo set, quando foram dominados por Kontinen e Peers, perdendo o saque em duas oportunidades e sendo batidos por 6/2. Mas Soares e Murray se impuseram no match tie-break, triunfaram por 10/5 e se garantiram nas semifinais em Roma.

Já Melo e Kubot não resistiram aos colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah e perderam por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, em 1 hora e 29 minutos. Foi a quarta derrota do brasileiro e do polonês para a dupla da Colômbia em cinco duelos, o que inclui um revés na semana passada nas quartas de final do Masters 1000 de Madri.

Os dois sets do duelo foram bem semelhantes. Melo e Kubot conseguiram uma quebra de saque em cada parcial, mas perderam o serviço em duas oportunidades, sendo eliminados pelos colombianos, que agora vão encarar Murray e Soares. O brasileiro e o britânico estão em vantagem de 2 a 1 no confronto direto.

Também nesta sexta-feira, pela chave de simples do Masters 1000 de Roma, o croata Marin Cilic, o número 5 do mundo, avançou às semifinais ao derrotar o espanhol Pablo Carreño Busta, o 11º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1 hora e 5 minutos.

Cilic não teve o seu saque ameaçado e converteu os três break points que teve no duelo. Assim, fez 3 a 0 no confronto direto com o espanhol. E o seu próximo rival em Roma vai sair do confronto entre o alemão Alexander Zverev e o belga David Goffin.

