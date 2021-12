Sneijder se irrita com altura de mascote em jogo da Holanda

O meia Wesley Sneijder não ficou satisfeito com a altura do mascote que entrou com os jogadores da seleção holandesa na partica contra a República Tcheca - que venceu a Holanda por 2 a 1, na terça-feira, 9.

Na hora de cantar o hino, Sneijder deu dois passos para o lado e se afastou dos companheiros para poder sair na foto, já que o mascote era quase da altura dele. Pela foto, dá para perceber que o meia não está muito satisfeito com a situação.

