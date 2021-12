Um dos carrascos do Brasil na última Copa do Mundo, o holandês Wesley Sneijder comandou a goleada do Galatasaray sobre o Bursaspor, pelo Campeonato Turco, neste final de semana, com direito a três gols e um lance inusitado.

O time de Fernandão e Renato Cajá já sofria uma chuva de gols, quando o Galatasaray ainda pressionava no campo de ataque. A bola foi recuada para o meio campo quando o brasileiro Felipe Melo lançou Sneijder próximo ao bico da grande área.

O meia subiu junto com o defensor do Bursaspor e passou a bola com o traseiro para o companheiro que vinha de trás. A finalização saiu errada, mas o lance ganhou aplausos e risos dos torcedores nas arquibancadas.

Sneijder dá passe de bumbum em goleada no time de Fernandão

O Bursaspor também é o clube onde joga o chileno Sebástian Pinto, que é especulado como novo jogador do Bahia, mas ainda não se apresentou à equipe.

