Site mostra que avião deu 2 voltas e reduziu velocidade antes da queda

O site Flight Radar 24 conhecido pela possibilidade de rastrear as aeronaves em tempo real, mostra que o voo Lamia CP-2933, que caiu na Colômbia com o time brasileiro Chapecoense, deu duas órbitas no ar, antes de começar a reduzir velocidade e altitude e cair na Colômbia.

A aeronave levava o time para disputar a primeira partida da final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional.

Conforme o Flight Radar 24, que acompanha as aeronaves pelo transponder, o avião um Avro AR-85, o piloto fez dois círculos a uma altitude de 21 mil pés (6 mil metros de altitude) a uma velocidade média 250 nós (cerca de 460 km/h). Em seguida, porém, o avião vai diminuindo velocidade e altitude gradativamente.

O último registro da aeronave é quando ele se encontra a 15,550 pés de altitude (4.739 metros), conforme o sinal de GPS, e uma velocidade de 142 nós (263 km/h).

O avião tinha 17 anos e 8 meses de uso e pertencia a uma empresa venezuelana que operava na Bolívia. O acidente ocorreu na Serra El Gordo, zona rural do municipio de La Unión, em Antioquia. O local fica a 2.500 metros de altitude.

Especialistas em aviação apontam que as voltas dadas pela aeronave no ar mostrariam que o piloto iniciava uma preparação para o pouso, ou esperava a preparação do aeroporto para receber a aeronave. Ele também poderia ter usado o tempo das duas órbitas no ar para pensar sobre o que poderia fazer sobre a situação.

Os gravadores de voz e de dados do avião, chamados de caixa-pretas, poderão conter informações que auxiliarão na investigação, quando forem encontrados.

O chefe da Aviação Civil da Colômbia, Alfredo Bocanegra, afirmou que o piloto do avião do Chapecoense pediu para pousar em Rionegro durante o trajeto, e que reportou ao controle de tráfego aéreo de Rionegro que tinha "falhas elétricas graves” e pedindo para realizar o pouso de emergência, segundo disse ele à Radio Caracol.

O avião foi localizado, no solo após o acidente, sem combustível. Há ainda a possibilidade de ele ter ficado sem combustível suficiente para o deslocamento.

