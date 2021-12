Site diz que aposta suspeita em Weidman é investigada

O portal "Middle Easy" publicou reportagem nesta segunda, 8, citando invesigação pela polícia da existência de uma aposta no valor de US$ 1 milhão (cerca de R$ 2,2 milhões) na vitória de Chris Weidman contra Anderson Silva na luta principal do UFC 162.

O assunto teria chegado também ao Gaming Control Board, entidade americana que regula as apostas em cassinos. A identidade do apostador não foi revelada, mas o valor da aposta causou a suspeita das autoridades. Não é comum valores tão altos em eventos de MMA.

A aposta garantiria um prêmio de US$ 3,2 milhões (cerca de R$ 7 milhões). O favorito era o brasileiro Anderson Silva, que nunca havia perdido em 16 lutas no UFC, e detinha diversos recordes do evento. O site levanta a questão da "teoria da conspitação", mas afirma que desta vez ela aconteceu.

