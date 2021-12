Site da Federação Baiana de Futebol é invadido por torcedor hacker do Bahia

O site da Federação Baiana de Futebol foi invadido na madrugada desta quinta-feira, 27, por um “hacker” torcedor do Bahia, que protestou contra a má campanha do time, logo após o empate por 3 a 3 fora de casa contra o Ipitanga, na última quarta-feira, 26.



Sob o codinome “Crazy_Eclipise” (sic), o torcedor postou na capa do site da FBF um texto intitulado “Esse time do Bahia é uma vergonha”. Na mensagem, cheia de erros de português, o torcedor diz que “não dá mais para aturar esses refugos que o Bahia trouxe.... tirando uns três que se salva” (sic).

