Site confunde árbitro brasileiro com traficante paraguaio

O site esportivo peruano Libero trocou o árbitro brasileiro Héber Roberto Lopes, que apitou a final da Copa América Centenário no último domingo, 26, com o traficante paraguaio Jorge Rafaat Toumani.

A publicação apresenta erroneamente um homem ao lado de mulheres seminuas como se fosse o juiz brasileiro. Para piorar, outros veículos da imprensa do Peru seguiram o mesmo equívoco e ainda descreveram que o encontro de "Héber" com as mulheres teria ocorrido após o título do Chile contra a Argentina.

O jornal espanhol "As" publicou a matéria comentando a gafe cometida pelos peruanos, porém com um outro erro: tratou Héber como o árbitro pivô do escândalo do Campeonato Brasileiro de 2005.

Na verdade, o juiz que causou a suspensão de jogos por manipulação de resultados foi Edilson Pereira de Carvalho. Quanta confusão!

