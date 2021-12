Show beneficente garantirá acesso a treino da Seleção

Quem desejar acompanhar o treino da Seleção Brasileira no sábado, 14, no estádio de Pituaçu, poderá garantir a sua presença por meio da compra de um ingresso para o show beneficente da cantora Ivete Sangalo e Orquestra Juvenil do Neojibá, em dezembro, no dia 18 de dezembro, às 21h, na Arena Fonte Nova.

A informação foi confirmada após reunião entre o governador do estado, Rui Costa, e o presidente da Federação Baiana de Futebol (FBF), Ednaldo Rodrigues, na terça-feira, 3. Também foi renovada a parceria de realização de campanhas educativas e sociais durante os eventos esportivos.

O evento terá a renda revertida para o Hospital Martagão Gesteira e contará com repertório de canções dos artistas Caetano Veloso e Gilberto Gil, em homenagem aos 50 anos de carreira da dupla.

A expectativa dos organizadores é que seja arrecadado cerca de R$ 4,5 milhões com a venda dos ingressos, com valores entre R$ 50 a R$ 400, e que podem ser adquiridos nos balcões de vendas dos shoppings ou no site da Blueticket.

A Seleção vai desembarcar em Salvador no dia 13 de novembro. No dia seguinte, os jogadores farão seu primeiro treinamento na capital. Brasil e Peru se enfrentam no dia 17, na Arena Fonte Nova, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

