Shopping recebe etapa do Circuito Baiano de Futebol Digital

Jogadores de futebol digital participam da etapa do Circuito Baiano, que está sendo realizado na praça de eventos do Shopping Piedade, no centro da cidade.

As partidas começaram na segunda-feira, 19, e vão até este sábado, 24, reunindo as principais ligas da Bahia. O campeonato está dividido em duas modalidades, uma para franquia PES 2018 (Pro Evolution Soccer), e outro para FIFA 2018.

O campeão de cada modalidade vai disputar a Copa do Nordeste de Futebol Digital, em Fortaleza, com vaga e passagem garantidas pela organização.

O evento está programado para contar com a participação das pessoas, visando aproximar o futebol eletrônico do público.

adblock ativo