Shopping de Salvador recebe evento de judô neste fim de semana

A cidade de Salvador recebe no sábado, 5, e no domingo, 6, mais um evento de judô. Desta vez, será realizado o Campeonato Brasileiro de Veteranos e Kata, no Shopping Paralela, a partir das 9h (horário da Bahia) e deve reunir 700 atletas de 22 estados brasileiros.

O evento anterior foi a I Copa Bahia Open de Judô, destinado a crianças e adolescentes, que ocorreu entre os dias 28 e 30 de outubro.

O torneio é organizado pela Federação Baiana de Judô (Febaju) com apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) e serve como seletiva para o mundial de Judô 2017, com local e data ainda sem definição. Esta é a primeira vez que a competição ocorre dentro de um shopping.