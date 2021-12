Shopping de Salvador recebe competição nordestina de crossfit

Entre os dias 26 e 27 de janeiro, Salvador será palco da terceira edição da competição fitness do Norte e Nordeste, o Salvador Challenge. O evento será realizado no andar G1 do Salvador Shopping, das 8h ás 18h.

Para participar do campeonato, os interessados devem realizar a inscrição até a próxima segunda-feira, 21, por meio do site da Wodengage. Os participantes podem concorrer em trios para uma das categorias da disputa: Scaled, Intermediário e RX. O valor da inscrição, no primeiro lote, é de R$ 180 por atleta ou ainda realizar um upgrade com fisioterapia full recovery por mais R$ 100.

O público que deseja apenas assistir o evento pode adquirir o ingresso, que é valido para os dois dias de campeonato, por R$ 35. Além disso competidores e torcida desfrutarão do show do Forró do Tico após a premiação, e ainda uma estrutura de recepção com hamburguerias, cervejarias, shows de performance crossfit e estandes de diversos boxes de crossfit (Agreste, Alcateia, Aldeia, Crossfit Infinity Evolution, CFSSA, CrossRhanc, Garagem 164, Malta, Oxente, Summer, Pulsar).

