Shooto 46 abre temporada de eventos inéditos de MMA na Bahia

Num espaço de apenas 15 dias, a Bahia receberá pela primeira vez os dois maiores torneios do MMA brasileiro. Tudo começa nesta sexta-feira, 24, às 20h, com o Shooto 46, no Ginásio de Lauro de Freitas. No próximo dia 2, será a vez do Jungle Fight 65, a ser realizado em Madre de Deus.

A chegada dos eventos é motivo de festa para quem depende da modalidade no estado. "É a oportunidade de mostrar para o Brasil que nós temos grandes valores", diz Zé Mário Benedictis, treinador da equipe ZMT e promotor do Shooto na Bahia.

Segundo ele, os lutadores baianos acabam se prejudicando pela falta de organização de quem promove o esporte. "Aqui não tem um calendário de eventos. Eles são muito espaçados. Os que acontecem não têm transmissão na TV, o que nos deixa sem nenhuma visibilidade", argumenta.

Criado no Japão nos anos 80, o Shooto chegou ao Brasil em 2012. Por ele, já passaram grandes nomes do MMA brasileiro, como José Aldo e Glover Teixeira. Já o Jungle Fight é realizado desde 2003. O evento, criado em Manaus, é considerado por especialistas o maior da américa latina.

Destaques

A luta principal do Shooto reúne dois baianos em momentos distintos na carreira. Aos 36 anos, Jurandir Sardinha é considerado por muitos o melhor peso pena da Bahia. Com 15 vitórias e sete derrotas na carreira, ele já enfrentou destaques do MMA como Renan Barão, hoje campeão do UFC, e Rony Jason, vencedor do reality show The Ultimate Fighter.

Já Geraldo 'Cocão' tem 21 anos e começou a treinar MMA há dois anos. Natural de Vitória da Conquista, ele é considerado uma grande promessa, com quatro vitórias e uma derrota.

