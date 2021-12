Sheilla reflete sobre ausências nas Olímpiadas: 'Misto de emoções'

Após ficar de fora da convocação da seleção feminina de vôlei, Sheilla Castro, veterana de 37 anos, desabafou sobre a decisão do técnico Zé Roberto Guimarães. Ela afirmou estar sentindo "um misto de emoções".

"Um misto de emoção nesse momento. Amo o vôlei e meu coração sempre estará jogando pelo meu país dentro de quadra ou não", comentou a atleta, bicampeã olímpica, em Pequim em 2018, e em Londres em 2012.

A jogadora comentou que tinha consciência da dificuldade que seria para conseguir um lugar entre as 12 convocadas. "Eu sabia que o desafio da seleção esse ano era grande e que seria necessário usar todos os recursos disponíveis para tentar estar entre as 12 e buscar uma medalha. E desde o momento que falei sim, entrei 100% e me dediquei, doei o máximo para servir meu país", comentou.

A atleta afirmou que termina o campeonato da Liga das Nações com a sensação de dever cumprido. "Volto para casa com a sensação de dever cumprido, porque sempre fiz e farei tudo pelo meu primeiro amor que é o vôlei e pelo meu país", afirmou Sheilla, ao pontuar que está aberta para possíveis novas convocações. Outras veteranas também foram deixadas de fora da lista de convocadas: Dani Lins e Adenízia.

As convocadas foram: levantadoras Macris e Roberta; as opostas Tandara e Rosamaria; as ponteiras Gabi, Natália, Fernanda Garay e Ana Cristina; centrais: Carol, Carol Gattaz e Bia; e como líbero Camila Brait.

