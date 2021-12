Sharapova vence espanhola e vai às quartas em Pequim

Um sufoco no segundo set não impediu Maria Sharapova de se classificar para as quartas de final do Torneio de Pequim, competição de nível Premiere e disputada sob piso rápido. Nesta quarta-feira, a número 4 do mundo avançou na China ao derrotar a espanhola Carla Suárez Navarro por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/3), em 1 hora e 40 minutos.

Sharapova dominou o primeiro set da partida, converteu os dois break points que teve e o venceu por 6/1. Depois, a russa parecia caminhar para uma vitória tranquila ao obter a primeira quebra de serviço da segunda parcial. Suárez Navarro, porém, devolveu a quebra e levou a parcial para o tie-break, quando Sharapova voltou a se impor e assegurou a sua vitória.

Assim, a russa fez 2 a 1 no confronto direto com Suárez Navarro e se vingou da derrota no confronto anterior, no Torneio de Montreal deste ano. Garantida nas quartas de final, Sharapova agora vai medir forças com a vencedora da partida entre a alemã Angelique Kerber, número 10 do mundo, e a russa Svetlana Kuznetsova, 27ª colocada no ranking.

A checa Petra Kvitova se garantiu nesta quarta-feira nas oitavas de final em Pequim. A número 3 do mundo derrotou a chinesa Shuai Peng, 24ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1 hora e 6 minutos.

Embalada pelo título do Torneio de Wunhan na semana passada, Kvitova agora terá pela frente a norte-americana Venus Williams, ex-número 1 do mundo e 19ª colocada no ranking.

Na luta para assegurar a sua classificação para o Masters da WTA, que reunirá as oito melhores tenistas da temporada em Cingapura, a dinamarquesa Caroline Wozniacki sofreu um revés nesta quarta-feira. A número 8 do mundo foi eliminada em Pequim ao perder para a australiana Samantha Stosur, 21ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (11/9).

Nas oitavas de final, Stosur vai medir forças com a francesa Alize Cornet, número 20 do mundo, que venceu a norte-americana Lauren Davis, 55ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

adblock ativo