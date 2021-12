Sharapova e Radwanska avançam à 3ª rodada em Paris

A russa Maria Sharapova levou um susto nesta quarta-feira e precisou mostrar poder de reação para avançar à terceira rodada de Roland Garros. Diante da búlgara Tsvetana Pironkova, a musa fez um início de jogo lento e precisou buscar a virada no set inicial antes de fechar a partida em 7/5 e 6/2.

Em busca da vaga nas oitavas de final, Sharapova vai enfrentar agora a vencedora do duelo entre a romena Monica Niculescu e a argentina Paula Ormaechea. Elas se enfrentam ainda nesta quarta.

Antes de entrar em quadra nesta quarta, Sharapova ganhou uma motivação extra para vencer Pironkova. Uma de suas maiores algozes no circuito, Serena Williams se despediu precocemente de Roland Garros, ao ser derrotada pela espanhola Garbiñe Muguruza. Em 2013, Serena bateu Sharapova justamente na decisão do título.

Com o resultado, Sharapova viu aumentar seu favoritismo para brigar pelo título deste ano. Mas não foi isso que os torcedores puderam ver no início do confronto com Pironkova. Irregular, a russa perdeu o saque logo no primeiro game da partida e viu a búlgara manter a vantagem até quase fechar o set.

Sharapova, então, iniciou forte reação. Buscou o empate, virou o marcador e desperdiçou um set point quando liderava por 5/4. Na sequência, porém, não hesitou e fechou a parcial. Embalada, manteve o domínio, faturou duas quebras de saque no segundo set e cravou a vitória.

Serena e a irmã Venus - derrotada pela eslovaca Anna Karolina Schmiedlova por 2/6, 6/3 e 6/4 - não foram as únicas cabeças de chave a serem eliminadas nesta quarta. A alemã Sabine Lisicki sentiu uma lesão no punho e abandonou contra a compatriota Mona Barthel quando perdia por 6/1 e 3/0. A italiana Flavia Pennetta foi superada pela sueca Johanna Larsson, a russa Elena Vesnina perdeu da croata Ajla Tomljanovic e a local Alize Cornet foi eliminada pela norte-americana Taylor Townsend, de apenas 18 anos.

Já as cabeças Angelique Kerber, da Alemanha, as eslovaca Dominika Cibulkova e Daniela Hantuchova e a australiana Samantha Stosur avançaram com tranquilidade em Roland Garros. Cabeça de chave número três, a polonesa Agnieszka Radwanska superou a checa Karolina Pliskova por 6/3 e 6/4. A espanhola Carla Suarez Navarro e a canadense Eugenie Bouchard precisaram de três sets para avançar na chave.

