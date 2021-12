Sharapova e Ivanovic avançam às quartas em Stuttgart

As favoritas ao título do Torneio de Stuttgart não decepcionaram os torcedores nesta quinta-feira, 24. A começar pelas musas Maria Sharapova e Ana Ivanovic, que avançaram às quartas de final no saibro alemão.

Sharapova, sexta cabeça de chave, derrotou a compatriota Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Em busca da vaga na semifinal, a atual bicampeã em Stuttgart terá pela frente a polonesa Agnieszka Radwanska, principal favorita ao título. Radwanska avançou ao bater a italiana Roberta Vinci por 6/3 e 6/2.

O confronto entre Sharapova e a tenista da Polônia é um dos mais esperados do torneio. Se perder, a russa deverá deixar o Top 10 do ranking. Atual número 9 do mundo, ela conta com bom retrospecto sobre a rival, com oito vitórias em dez jogos, para manter a confiança e seguir entre as principais tenistas da WTA.

Ivanovic, por sua vez, avançou na chave ao superar uma das tenistas da casa. Julia Goerges se despediu da competição ao ser derrotada por 2 a 1, com parciais de 1/6, 6/2 e 6/3. Sua próxima adversária sairá do duelo entre a russa Svetlana Kuznetsova e a romena Simona Halep.

Ainda nesta quinta, a também sérvia Jelena Jankovic se garantiu nas quartas ao vencer a italiana Flavia Pennetta por 3/6, 6/2 e 6/3. Na sequência, Jankovic vai enfrentar a russa Alisa Kleybanova.

