Sharapova celebra retorno às quadras em jogos de exibição : 'É muito especial'

Ainda que em partidas de exibição, a noite de segunda-feira, 10, acabou ficando marcada pelo retorno de Maria Sharapova às quadras pela primeira vez desde a revelação de que a russa testou positivo para a substância proibida Meldonium em exame antidoping durante o Aberto da Austrália, em janeiro.

A ex-número 1 do mundo participou de um evento de caridade em Las Vegas, o World Team Tennis Smash Hits, que arrecadou recursos para a fundação de Elton John de combate à aids. Sharapova disputou dois jogos de duplas, com uma vitória e uma derrota.

Ao lado de Taylor Johnson, ela perdeu para Martina Navratilova e Liezel Huber. Depois, com John McEnroe, derrotou Navratilova e Andy Roddick. Mas mais do que os resultados, o que valeu para a russa foi mesmo o retorno às quadras.

"É muito especial estar de volta na quadra. Foram cerca de sete meses desde que eu joguei na frente de espectadores, em um ambiente de estádio. Obviamente, muito grata pelo convite, feliz por fazer parte desta causa", disse.

Afastada das quadras, Sharapova despencou para a 93ª colocação no ranking da WTA. Mas a russa teve uma vitória recentemente, ao ver a Corte Arbitral do Esporte reduzir a sua suspensão de dois anos para 15 meses, o que a permitirá voltar às quadras no fim de abril de 2017.

Até lá, Sharapova pretende disputar novas partidas de exibição para readquirir o ritmo de jogo. "Pretendo jogar alguns eventos de exibição até o meu primeiro torneio", comentou.

