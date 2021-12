Sharapova bate Na Li de virada e vai à semi em Madri

A russa Maria Sharapova garantiu vaga na semifinal do Torneio de Madri nesta sexta-feira, com uma vitória de virada sobre a chinesa Na Li, segunda colocada no ranking da WTA. Depois de um péssimo início, a número 9 do mundo aproveitou a irregularidade da adversária, voltou para o jogo e conseguiu o triunfo por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (7/5) e 6/3, em 2h31min de partida.

Com o resultado, Sharapova continua dando a volta por cima após um início ruim de temporada. Ela busca apenas a segunda decisão dela em 2014 - foi campeã em Stuttgart, em abril. Foi justamente este fraco desempenho que fez com que ela caísse para a nona posição do ranking.

Agora, a russa espera para conhecer sua adversária. Ela terá pela frente a vencedora do duelo entre a cabeça de chave número 3, a polonesa Agnieszka Radwanska, e a surpresa da competição, a francesa Caroline Garcia, apenas 51.ª do mundo.

Para vencer nesta sexta, Sharapova precisou superar um péssimo começo de jogo. Ela foi amplamente dominada por Na Li, que fechou o primeiro set sem maiores problemas. No segundo, a história parecia que se repetiria e a chinesa conseguiu uma quebra logo de início. No entanto, vacilou na hora de fechar, permitiu a quebra e a virada. Empolgada, Sharapova voltou com tudo para o set de desempate e garantiu o triunfo.

