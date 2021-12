Sharapova avança às quartas em jogo de muitos erros

Em duelo de russas, Maria Sharapova e Anastasia Pavlyuchenkova fizeram um confronto de muitos erros nesta quinta-feira, 14, pelas oitavas de final do Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos. Mas a primeira fez valer sua experiência e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/2), em 1h58min de partida.

Sharapova levou a melhor apesar dos 42 erros não forçados e das sete duplas faltas cometidas durante toda a partida. Pavlyuchenkova não deixou por menos. Cravou 39 erros não forçados e acumulou 11 falhas nos saques. Entre as quebras de saque, Sharapova faturou cinco, contra quatro da rival.

Com a vitória, Sharapova assegurou vaga nas quartas de final em Cincinnati. E, de olho na semifinal, não terá vida fácil. Sua adversária será a romena Simona Halep, que vive grande fase no circuito. Atual número dois do mundo, Halep avançou ao eliminar a checa Lucie Safarova, mais cedo.

Contra Halep, a tenista da Rússia tem total vantagem no retrospecto. Ela venceu as quatro partidas disputadas contra a romena no circuito profissional, duas delas neste ano: as finais de Madrid e Roland Garros.

Além de Sharapova, garantiram vaga nas quartas a sérvia Jelena Jankovic e a ucraniana Elina Svitolina. A ex-líder do ranking derrotou a local Sloane Stephens por 7/6 (7/4) e 6/4, enquanto Svitolina superou a espanhola Carla Suárez Navarro por 4/6, 6/4 e 6/4.

