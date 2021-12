Shakhtar Donetsk anuncia Bernard por R$ 76,7 milhões

O Shakhtar Donetsk anunciou nesta quinta-feira a contratação do meia-atacante Bernard, do Atlético-MG, por 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 76,7 milhões). O clube brasileiro já havia aceitado a proposta por este valor, mas apenas agora a aquisição do jogador foi oficialmente confirmada pelo clube ucraniano.

Por meio de uma nota publicada em seu site oficial, o Shakhtar também revelou que o atleta assinou um contrato de cinco temporadas e vestirá a camisa 10 do time, assim como destacou que o reforço de apenas 20 anos de idade irá se juntar aos seus novos companheiros depois de defender a seleção brasileira no amistoso da próxima quarta-feira, contra a Suíça, em Basel.

Contratado como reforço de peso para esta próxima temporada do futebol europeu, o Shakhtar Donetsk destacou que Bernard pôde escolher o número do uniforme que irá vestir, depois de ter brilhado pelo Atlético-MG na conquista da última Copa Libertadores, obtida no mês passado, e ajudado o Brasil a faturar o título da Copa das Confederações, no fim de junho.

Bernard havia viajado na última segunda-feira para Ucrânia, onde foi conhecer a estrutura do Shakhtar e a cidade de Donetsk. Antes de embarcar em Belo Horizonte, ele chegou a dizer que o negócio ainda não estava fechado, em entrevista para a TV Alterosa, quando ainda não parecia totalmente convicto de que a melhor escolha para sua carreira seria atuar no clube do futebol ucraniano.

Satisfeito com a proposta do Shakhtar, que prometeu pagar 25 milhões de euros à vista, o presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil, disse nesta semana que a decisão sobre a transferência estava nas mãos de Bernard. E o meia-atacante, embora tenha chorado por mais de uma vez ao admitir que estava se sentindo pressionado e indeciso em relação ao seu futuro, nesta quinta-feira posou sorridente para uma foto no site oficial do clube ucraniano, exibindo um cachecol que carrega o nome do time.

Além do Shakhtar, o Porto, de Portugal, e o Tottenham, da Inglaterra, fizeram proposta por Bernard, revelado pelo Atlético-MG e que agora está rendendo uma bolada extraordinária ao clube. E Bernard se tornou oficialmente nesta quinta nada menos do que o 11.º jogador brasileiro do elenco do time ucraniano. Os outros são os seguintes: Ismaily, Wellington Nem, Fred, Fernando, Douglas Costa, Taison, Alex Teixeira, Ilsinho, Adriano Luiz e Maicon. Para completar, o clube ainda conta com o atacante brasileiro naturalizado croata Eduardo, nascido no Rio.

